Тольяттинский АВТОВАЗ отзывает около 33 тысяч автомобилей Lada Largus
Тольяттинский автомобилестроительный завод объявил об отзыве 32892 автомобилей марки Lada Largus. Речь идет о машинах, которые были реализованы с ноября 2017 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.
- Причиной отзыва автомобилей является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза, - говорится в сообщении федерального агентства.
Всех владельцев Lada Largus, которые подлежат отзыву, известят об этом по телефону или с помощью письма. Также информацию об отзыве машин можно будет проверить самостоятельно на сайте Росстандарта. При получении сообщения об отзыве необходимо будет предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы будут проведены бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU