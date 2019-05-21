2019-05-21T10:31:58+03:00
Общество

Тольяттинский АВТОВАЗ отзывает около 33 тысяч автомобилей Lada Largus

Причина — проблемы с тормозами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отзыву подлежат все авто, реализованные с ноября 2017 года по настоящее времяОтзыву подлежат все авто, реализованные с ноября 2017 года по настоящее времяФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский автомобилестроительный завод объявил об отзыве 32892 автомобилей марки Lada Largus. Речь идет о машинах, которые были реализованы с ноября 2017 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

- Причиной отзыва автомобилей является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза, - говорится в сообщении федерального агентства.

Всех владельцев Lada Largus, которые подлежат отзыву, известят об этом по телефону или с помощью письма. Также информацию об отзыве машин можно будет проверить самостоятельно на сайте Росстандарта. При получении сообщения об отзыве необходимо будет предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы будут проведены бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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