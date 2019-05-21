2019-05-21T10:35:13+03:00
Умные вещи

МТС сделали доступным для самарцев конвергентное решение со Спутниковым ТВ

Горожане получат доступ к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета
Кирилл КАРИМОВ
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Оператор сообщает о запуске в Самарской области пакетного конвергентного предложения мобильного интернета и «Спутникового ТВ».

Запуск конвергентного продуктов со Спутниковым ТВ обеспечит самарцев доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета. Продукт в первую очередь ориентирован на жителей небольших городов и сельской местности, где спутниковое ТВ – оптимальный способ доступа к телевизионным услугам, а мобильные сервисы – единственный способ выхода в интернет.

При подключении конвергентного продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь сможет купить мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, подключить раздачу домашнего интернета через 4G роутер и «Базовый пакет» Спутникового ТВ с 192 каналами и оплачивать услуги в рамках единого счета, одним платежом. За мобильный интернет абонент будет платить по тарифам региона, а смотреть спутниковый телевизионный пакет «Базовый» - без абонентской платы.

«Создание конвергентных продуктов – одно из стратегических направлений развития Группы компаний МТС, которая обладает необходимым опытом и лицензиями для вывода на рынок такого рода решений. МТС успешно реализовал вывод на рынок конвергентных решений для мобильных и фиксированных сервисов и продолжит развивать это направление. Запуск на рынок конвергентных решений со Спутниковым ТВ позволяет обеспечить наших абонентов самыми актуальными сервисами, с максимальным удобством и минимальными затратами», - отметил генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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