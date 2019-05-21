2019-05-21T10:43:23+03:00
Общество

В Самарской области 29 июня отметят 10-ый юбилейный всероссийский сельский Сабантуй

Центром национального праздника станет село Камышла
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По прогнозам организаторов, в этом году в Сабантуе примут участие десятки тысяч человек из более чем тридцати регионов страны.По прогнозам организаторов, в этом году в Сабантуе примут участие десятки тысяч человек из более чем тридцати регионов страны.Фото: Архив "КП"
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В Самарской области 29 июня отметят десятый юбилейный всероссийский сельский Сабантуй. В этом году центром национального праздника станет село Камышла. По прогнозам организаторов, в этом году в Сабантуе примут участие десятки тысяч человек из более чем тридцати регионов страны. Среди почетных гостей – первые лига правительства Самарской области и Республики Татарстан, представители бизнеса, общественных организаций и т.д.

- С каждым годом сабантуй расширяет свою географию, привлекая участников всех возрастов, социальных групп и национальностей. Это открытый и добрый праздник, который благодаря своей массовости и доступности становится важнейшим культурным событием общероссийского масштаба, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Ключевыми элементами праздника станут соревнования по национальной борьбе корэш, в которых примут участие лучшие батыры со всей России, народные игры, конные скачки, конкурсы.

- На спортивных площадках все желающие смогут испытать себя в других национальных состязаниях. Украшением Сабантуя станут красочные шатры сельских подворий. Свои презентационные площадки развернут представители Самарской области и Республики Татарстан – её представит Кукморский муниципальный район, - рассказали в правительстве региона.

На площадках покажут экспозиции традиционных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, которое демонстрирует культурные и национальные традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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