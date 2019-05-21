В Тольятти ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-21T10:43:56+03:00

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В Тольятти сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП на улице Борковской. Там ночью 9 мая была сбита 59-летняя женщина.

- В результате случившегося пешеход получила травмы, но водитель, не оказав ей первую помощь, уехал с места аварии в неизвестном направлении, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом в отдел ГИБДД Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61. Также можно обратится по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14, электронная почта: rozisk-tlt@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU