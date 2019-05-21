2019-05-21T11:02:16+03:00
Общество

В Самаре проведут повторные торги по поиску перевозчика на маршрут № 210

На предыдущий конкурс не было подано ни одной заявки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Маршрутки № 210 могут вернутся в поселок УправленческийМаршрутки № 210 могут вернутся в поселок УправленческийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре проведут новые торги по поиску перевозчика на маршрут № 210, который ранее проходит от поселка Управленческий до ЦУМ «Самара». Предыдущий конкурс не увенчался успехом — не было подано ни одной заявки.

- По результатам конкурса маршрутом 210 ни один из перевозчиков не был заинтересован. Позже планируется провести новые торги, в которых требования к количеству маршруток будут снижены, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, маршрутки № 210 отменили осенью прошлого года. Весной этого года стало известно, что их хотят вернуть. Был объявлен открытый конкурс по выбору перевозчика, однако он не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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