В Самаре проведут повторные торги по поиску перевозчика на маршрут № 210
В Самаре проведут новые торги по поиску перевозчика на маршрут № 210, который ранее проходит от поселка Управленческий до ЦУМ «Самара». Предыдущий конкурс не увенчался успехом — не было подано ни одной заявки.
- По результатам конкурса маршрутом 210 ни один из перевозчиков не был заинтересован. Позже планируется провести новые торги, в которых требования к количеству маршруток будут снижены, - сообщили в департаменте транспорта Самары.
Напомним, маршрутки № 210 отменили осенью прошлого года. Весной этого года стало известно, что их хотят вернуть. Был объявлен открытый конкурс по выбору перевозчика, однако он не состоялся.
ИСТОЧНИК KP.RU