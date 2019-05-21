В СамГУПС открылся региональный этап форума «Педагоги России»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-21T11:09:16+03:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения состоялось открытие регионального этапа форума «Педагоги России». В его рамках в вузе будут работать шесть «цветных» залов: зеленый, красный, фиолетовый, белый, желтый и синий, где всех участников ждет насыщенная программа.

- Центральная сессия называется «Человек будущего». Два дня педагоги из разных уголков России будут обсуждать самые актуальные вопросы и проблемы отрасли. В рамках форума прозвучат лекции на различные темы: практические рекомендации по использованию техник арт-терапии, игры для психокоррекции недостатков личностного развития гиперактивных дошкольников, развитие творческих способностей и многие другие, - рассказали в пресс-службе СамГУПС.

После завершения форума участникам вручат дипломы, которые подтвердят прохождение 8-часового образовательного курса.

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ИСТОЧНИК KP.RU