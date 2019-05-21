В Сызрани на площади 150 кв.м горел склад с краской и утеплителями

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-21T12:10:20+03:00

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Утром во вторник, 21 мая, в Сызрани на улице Мира, 1 произошел серьезный пожар. Там на территории бывшего завода «Нефтемаш» загорелся склад с краской и утеплителем.

- Сообщение о возгорании поступило в 11:34. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на место происшествия по повышенному рангу «Пожар № 2». Площадь пожара составила 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Локализация пожара была объявлена в 12:03. Полностью возгорание удалось потушить в 12:26. В ликвидации пожара участвовали 59 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека и 12 спецмашин. В результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU