В Новокуйбышевске «десятка» впечаталась в столб после столкновения с Kia

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-21T12:08:46+03:00

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Утром во вторник, 21 мая, на улице Промышленной в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там районе парковки ННК столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Soul, пишет gorodnsk63.ru.

- За рулем иномарки находилась женщина. Она выезжала с парковки и не уступила дорогу отечественной легковушке, - рассказали свидетели происшествия.

От удара Kia смяло переднюю часть и снесло капот. ВАЗу повезло меньше — его отбросило в столб. Удар был такой силы, что машину едва не сложило пополам. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир «десятки». Их увезли в центральную городскую больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Иномарке снесло капот и смяло переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU