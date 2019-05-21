2019-05-21T12:08:46+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске «десятка» впечаталась в столб после столкновения с Kia

Обе машины получили серьезные механические повреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано НовокуйбышевскФото: Подслушано НовокуйбышевскФото: vk.com
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Утром во вторник, 21 мая, на улице Промышленной в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там районе парковки ННК столкнулись ВАЗ-2110 и Kia Soul, пишет gorodnsk63.ru.

- За рулем иномарки находилась женщина. Она выезжала с парковки и не уступила дорогу отечественной легковушке, - рассказали свидетели происшествия.

От удара Kia смяло переднюю часть и снесло капот. ВАЗу повезло меньше — его отбросило в столб. Удар был такой силы, что машину едва не сложило пополам. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир «десятки». Их увезли в центральную городскую больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Иномарке снесло капот и смяло переднюю часть Фото: vk.com

Иномарке снесло капот и смяло переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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