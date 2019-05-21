В Сызрани пенсионер зарезал жену и покончил с собой

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-21T12:22:38+03:00

Тела супругов нашли 10 мая в доме на Красноармейской

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В Сызрани правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели двоих пенсионеров: 77-летнего мужчины и 80-летней женщины. Их тела с признаками насильственной смерти нашли 10 мая в частном доме на улице Красноармейской, пишет КТВ-Луч.

- По предварительной версии, пенсионер нанес ножевые ранения своей супруге, а затем покончил жизнь самоубийством, - рассказали следователи.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU