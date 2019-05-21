2019-05-21T12:45:46+03:00
Общество

Самарский РКЦ «Прогресс» изготовит для Роскосмоса 8 ракет-носителей «Союз-2.1а»

Стоимость контракта составляет около 10,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский завод должен изготовить и поставить восемь ракет до конца 2021 годаСамарский завод должен изготовить и поставить восемь ракет до конца 2021 годаФото: сайт Роскосмоса.
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Самарский РКЦ «Прогресс» изготовит для Роскосмоса 8 ракет-носителей «Союз-2.1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС» и транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет изготовить и поставить ракеты до конца 2021 года. На эти цели будут выделены 10,45 млрд рублей. Средства направят из федерального бюджета, - говорится в документах закупки.

Так, в 2019 году на сборку ракет «Союз-2.1а» выделят 6,15 млрд рублей, в 2020 году — 1,5 млрд рублей, а в 2021 году — 2,78 млрд рублей. «Прогресс» должен будет изготовить и поставить три ракеты до 25 ноября 2020 года и еще 5 ракет — до 25 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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