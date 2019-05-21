В Управленческом фекалии из выгребной ямы попали в водопроводный колодец

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-21T14:56:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Управленческий, который находится в Красноглинском районе Самары, нашли несколько несанкционированных выгребных ям. Все они частные и находятся в непосредственной близости от водоводов с чистой питьевой водой. Так, выгребные ямы в 50 см от сетей обнаружились на улицах Декоративной и Выгонной. А вот на улице Третьей фекалии частной выгребной ямы попали прямо в водопроводный колодец.

- Нарушение удалось вовремя обнаружить, и угроза загрязнения питьевой воды стоками была предотвращена. Мы направили все материалы по данному делу в надзорные органы, чтобы они привлекли нарушителей к ответственности, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, проверки частного сектора Самары будут проводиться и дальше. Не исключено, что следующим районом для рейда станет Ленинский. По данным «РКС-Самара», там есть очень много несанкционированных выгребных ям.

ИСТОЧНИК KP.RU