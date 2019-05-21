Как доехать до «Самара Арены» 22 мая на финальный матч Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-21T15:49:12+03:00

Трамваи S5 будут курсировать до стадиона от улицы Тухачевского и Барбошиной поляны Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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В среду, 22 мая, в 19:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет финальный матч Кубка России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом». В этот день болельщиков до спортобъекта повезут на специальных трамваях S5, которые будут курсировать от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляны.

Первый трамвай S5 поедет от улицы Тухачевского в 15:28. Интервал его движения составит 4-5 минут. От Барбошиной поляны первый рейс намечен на 17:05. Интервал движения — 2 минуты. Как отмечают в городской мэрии, во время матча трамваи S5 ходить не будут.

- Трамвай № 7 «Станция метро «Победа» – «Стадион «Самара Арена» 22 мая будет курсировать до 16:30, - добавили в администрации.

Добраться до «Самара Арены» также можно будет на другом виде транспорта:

- на маршрутке № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы № 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская», на маршрутку № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После завершения матча автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67 будут ждать пассажиров на остановке «Алма-Атинская», а автобусы № 50 — в районе Северной парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU