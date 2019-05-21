На финальный матч Кубка России по футболу в Самаре продали 43 тысячи билетов

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-21T16:34:04+03:00

"Локомотив" и "Урал" запросили для своих фанатов около 6 тысяч билетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На финальном матче Кубка России по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арена» в среду, 22 мая, ожидается аншлаг. На встречу екатеринбургского «Урала» и московского «Локомотива» продано уже 43 тысячи билетов, пишет «Спорт-Экспресс». Отметим, что вместимость самарского стадиона — 45 тысяч мест.

Как сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, «Локомотив» запросил для своих болельщиков 4,5 тысяч билетов, а «Урал» - 1,5 тысячи. При этом ранее железнодорожники сообщали, что команду на трибунах самарского стадиона будут поддерживать около 10 тысяч фанатов.

Напомним, финальный матч Кубка России по футболу начнется в 19:30. За два часа до игры болельщиков будет ждать развлекательная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU