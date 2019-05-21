На финальный матч Кубка России по футболу в Самаре продали 43 тысячи билетов
На финальном матче Кубка России по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арена» в среду, 22 мая, ожидается аншлаг. На встречу екатеринбургского «Урала» и московского «Локомотива» продано уже 43 тысячи билетов, пишет «Спорт-Экспресс». Отметим, что вместимость самарского стадиона — 45 тысяч мест.
Как сообщил глава коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, «Локомотив» запросил для своих болельщиков 4,5 тысяч билетов, а «Урал» - 1,5 тысячи. При этом ранее железнодорожники сообщали, что команду на трибунах самарского стадиона будут поддерживать около 10 тысяч фанатов.
Напомним, финальный матч Кубка России по футболу начнется в 19:30. За два часа до игры болельщиков будет ждать развлекательная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU