2019-05-21T18:00:49+03:00
Общество

На колесо обозрения в парке Гагарина планируют продавать электронные билеты

Аттракцион уже начали переводить на современную пропускную систему
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
На колесо обозрения в Самаре можно будет попасть по электронным билетамНа колесо обозрения в Самаре можно будет попасть по электронным билетамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Новое колесо обозрения в парке имени Юрия Гагарина с момента своего открытия этой зимой стало местом притяжения людей. Большой поток желающих увидеть Самару с 55-метровой высоты превратился в очереди на земле возле касс. В МАУ "Парки Самары" продолжают искать решение этой проблемы.

- Есть определённая пропускная система самого аттракциона, это 24 кабинки, расположенные по кругу. Каждый кабинка может вмещать в себя до шести человек. Соответственно, ограничение у нас есть, от которого мы никуда не денемся. Если есть очередь, это говорит о популярности данного аттракциона, - объяснил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин в эфире радио "КП-Самара". - Однако, если мы ускоряем процесс приобретения билета, мы получаем очередь на входе на аттракционах. Мы понимаем, что нужно найти какую-то золотую середину.

Для этого аттракцион переводят на современную пропускную систему.

- Мы устанавливаем терминалы, открыли дополнительное второе кассовое окно, ввели электронную оплату билетов через карточный терминал. Я верю в то, что в ближайшее время мы подключим электронную продажу билетов, и аттракцион будет соответствовать всем требованиям жителей и гостей города, добавил Алексей Пецин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный пожар в Самаре: на Печерской полыхали сараи
Самарская область может получить грант в 3 млрд рублей на строительство магистрали "Центральная"
Жителей Самарской области опять предупреждают о ночных заморозках
В Самаре отказались от идеи запуска в небо гелиевых шаров на последний звонок
Жителя Тольятти отправили в колонию за вовлечение девочки-подростка в проституцию
На финальный матч Кубка России по футболу в Самаре продали 43 тысячи билетов
Эвакуировали 52 человека: в Октябрьском районном суде Самары тушили условный пожар
Как доехать до «Самара Арены» 22 мая на финальный матч Кубка России по футболу
В Самарской области запустили самую крупную в ПФО солнечную электростанцию
В Управленческом фекалии из выгребной ямы попали в водопроводный колодец
Под Тольятти «десятка» опрокинулась в кювет: пострадали три человека
В день финала Кубка России по футболу на «Самара Арене» перекроют несколько дорог
В Самарской области впервые пройдет Всемирный день Халяль
В Самаре Mitsubishi врезался в дерево после ДТП на трамвайных путях: пострадали два человека
Капитальный ремонт проспекта Кирова в Самаре стартует в конце мая
Самарский РКЦ «Прогресс» изготовит для Роскосмоса 8 ракет-носителей «Союз-2.1а»