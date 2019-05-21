На колесо обозрения в парке Гагарина планируют продавать электронные билеты

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-21T18:00:49+03:00

На колесо обозрения в Самаре можно будет попасть по электронным билетам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Новое колесо обозрения в парке имени Юрия Гагарина с момента своего открытия этой зимой стало местом притяжения людей. Большой поток желающих увидеть Самару с 55-метровой высоты превратился в очереди на земле возле касс. В МАУ "Парки Самары" продолжают искать решение этой проблемы.

- Есть определённая пропускная система самого аттракциона, это 24 кабинки, расположенные по кругу. Каждый кабинка может вмещать в себя до шести человек. Соответственно, ограничение у нас есть, от которого мы никуда не денемся. Если есть очередь, это говорит о популярности данного аттракциона, - объяснил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин в эфире радио "КП-Самара". - Однако, если мы ускоряем процесс приобретения билета, мы получаем очередь на входе на аттракционах. Мы понимаем, что нужно найти какую-то золотую середину.

Для этого аттракцион переводят на современную пропускную систему.

- Мы устанавливаем терминалы, открыли дополнительное второе кассовое окно, ввели электронную оплату билетов через карточный терминал. Я верю в то, что в ближайшее время мы подключим электронную продажу билетов, и аттракцион будет соответствовать всем требованиям жителей и гостей города, добавил Алексей Пецин.

ИСТОЧНИК KP.RU