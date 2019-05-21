2019-05-21T19:03:42+03:00
Общество

В Самаре отказались от идеи запуска в небо гелиевых шаров на последний звонок

Чиновники прислушались к мнению горожан и отказались от проведения этой акции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запуск 5 тысяч шаров отменили из-за возможного нанесения вреда экологииЗапуск 5 тысяч шаров отменили из-за возможного нанесения вреда экологииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самаре отменили акцию с запуском 5 тысяч белых гелиевых шаров со склона площади Славы. Ее хотели провести в пятницу, 24 мая, в рамках общегородского праздника "Последний звонок". От запуска отказались после того, как горожане начали выражать беспокойство по поводу возможного негативного влияния гелиевых шаров на экологию области.

- Конечно, мы не можем оставаться равнодушными к вопросам экологического воспитания детей, поэтому принято решение не использовать шары на празднике, - написала в Твиттере глава департамента образования Самары Елена Чернега.

Напомним, что жители Самары не просто выступили против запрета запуска шаров в небо, они еще и создали петицию, адресовав ее главе города Елене Лапушкиной и губернатору Дмитрию Азарову. За несколько дней ее подписали 1757 человек. В итоге власти прислушались к мнению защитников экологии и отменили праздничную акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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