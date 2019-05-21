2019-05-21T20:37:39+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Самаре: на Печерской полыхали сараи

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Илья Новиков / Самара LifeФото: Илья Новиков / Самара LifeФото: vk.com
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Вечером во вторник, 21 мая, в Октябрьском районе Самары произошел крупный пожар. Там на улице Печерской в районе дома № 24 загорелись гаражи и сараи.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 17:25. На место происшествия выезжали 37 пожарных и несколько единиц техники. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 17:40, а полностью потушить - в 17:45. Информации о пострадавших нет. По словам местных жителей, сгорели около 7-8 сараев. Почти все они были забиты мусором.

Пожар в гаражах на Печерской в Самаре 21.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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