2019-05-21T21:07:37+03:00
Общество

В Самарской области выросли цены на вторичное жилье

В апреле средняя стоимость 1 кв.м составила почти 47,5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самые высокие цены на "вторички" зафиксировали в СамареСамые высокие цены на "вторички" зафиксировали в СамареФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самарский областной фонд жилья и ипотеки представил результаты мониторинга рынка вторичного жилья за апрель 2019 года. Согласно данным специалистов, количество предложений, как и цена, в прошедшем месяце заметно выросли. Больше всего квартир предлагают приобрести в Самаре - 6878, на втором месте идет Тольятти - 4802 квартиры, а на третьем - Похвистнево со 123 квартирами. Что касается средней цены за 1 кв.м вторичного жилья, то в апреле она составила 47423 рубля.

- По отношению к январю 2019 года рост средней удельной цены за 1 кв.м составил 1 112 рублей или 2,4%, а за месяц средняя стоимость "квадрата" выросла на 638 рублей или на 1,36%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 7 038 рублей или 17,43 %, - рассказала руководитель отдела общественных коммуникаций СОФЖИ Нина Шумкова.

Как отмечают специалисты, самая высокая средняя цена за 1 кв.м жилья традиционно в Самаре - 59927 рублей, а самая низкая в Октябрьске - 23049 рублей. Что касается активности рынка вторичного жилья, то лидером в этом плане стал Жигулевск. Рынок Кинеля же был признан наименее активным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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