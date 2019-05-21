В Новокуйбышевске оцепили улицу из-за подозрительной находки

СЕГОДНЯ 21:42 2019-05-21T22:07:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 21 мая, в Новокуйбышевске на улице Свердлова в районе пересечения с улицей Поселковой произошло ЧП. Там напротив ресторана общественного питания прохожий обнаружил подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Возможно, это была граната.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и саперы. Территорию оцепили сигнальными лентами, никого не пускают, - рассказали очевидцы.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, специалисты провели обследование найденного предмета и выяснили, что это был муляж. Никакой опасности находка в себе не несла.

ИСТОЧНИК KP.RU