В Новокуйбышевске оцепили улицу из-за подозрительной находки
По словам очевидцев, предмет похож на гранату
Полицейские оцепили часть улицы Свердлова / Фото: Город НовокуйбышевскФото: vk.com
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Вечером во вторник, 21 мая, в Новокуйбышевске на улице Свердлова в районе пересечения с улицей Поселковой произошло ЧП. Там напротив ресторана общественного питания прохожий обнаружил подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Возможно, это была граната.
- На место происшествия прибыли сотрудники полиции и саперы. Территорию оцепили сигнальными лентами, никого не пускают, - рассказали очевидцы.
Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, специалисты провели обследование найденного предмета и выяснили, что это был муляж. Никакой опасности находка в себе не несла.
ИСТОЧНИК KP.RU