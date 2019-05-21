2019-05-21T22:02:23+03:00
Спорт

Пловцы с ПОДА из Самарской области завоевали 19 медалей на чемпионате России

В общекомандном зачете 63 регион впервые занял 6 место
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Дзержинске прошел чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 250 пловцов из 39 регионов страны, в том числе и из Самарской области. Представители 63 региона отличились на чемпионате 19 завоеванными медалями: 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. В общекомандном зачете Самарская область впервые заняла высокое 6 место.

- Копилку наград Самарской области пополнили Сергей Сухарев, Вячеслав Ленский, Яна Костина, Альбина Петрукевич, Кирилл Пульверо и Егор Щевелев. Сергей Сухарев выиграл три "золота", "серебро" и "бронзу". Вячеслав Ленский - две золотые медали, одну серебряную и две бронзовые медали, а Яна Костина завоевала два "золота" и два "серебра". Остальные выиграли по одной медали, - сообщили в правительстве Самарской области.

Отметим, что параллельно с этими соревнованиями проходил и Кубок России по плаванию с интеллектуальными нарушениями. На этом турнире воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп» Ольга Потешкина завоевала 5 медалей: одно "золото", три "серебра" и одну "бронзу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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