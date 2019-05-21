Лига чемпионов была так близко: «Динамо Самара» проиграло «Тюмени» и теперь поборется за «бронзу» чемпионата России

21 Май 23:50 2019-05-21T23:50:20+03:00

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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» проиграл «Тюмени» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России 1:3. Решающей стала четвертая игра, которая проходила в Самаре 21 мая. Она закончилась со счетом 5:2 в пользу «Тюмени». В составе волжан дублем отметился Гончаров.

- Мне не в чем упрекнуть своих подопечных, - сказал после встречи главный тренер «Динамо Самара» Максим Горбунов. - Со 2-го по 21-е мая наша команда провела девять тяжелейших матчей против лучших российских команд. Для нас – «новорожденных» Суперлиги – нынешнее выступление в плей-офф можно пока что признать успешным. Ни одного слова упрека команде.

Теперь самарцы сыграют серию за бронзовые медали. Соперник – сыктывкарская «Новая генерация». Первая игра пройдет в Самаре 27 мая.

В финале встретятся «КПРФ» и «Тюмень». Обе эти команды также получили право сыграть в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU