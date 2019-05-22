Ехавший в Октябрьск грузовой поезд сошел с рельсов в Ульяновской области
Во вторник, 21 мая, на 792 км Куйбышевской железной дороге произошло ЧП. Там в районе станции Барыш в Ульяновской области сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, который направлялся в Октябрьск Самарской области.
- Все произошло в 12:45. С рельсов сошли с 36 по 43 вагон. Все цистерны были порожние. В результате случившегося никто не пострадал, но произошло повреждение железнодорожного полотна, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Известно, что для ликвидации последствий происшествия и восстановления движения на этом участке пути привлекались восстановительные поезда со станций Рузаевка и Сызрань. В Приволжском СУ на транспорте СК России уже возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию, готовят несколько экспертиз и устанавливают размер ущерба. Только после завершения всех этих процедур будет озвучена причина происшествия.
8 вагонов грузового поезда, направлявшегося в Октябрьск, сошли с рельсов в Ульяновской области.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России
ИСТОЧНИК KP.RU