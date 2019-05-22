Ехавший в Октябрьск грузовой поезд сошел с рельсов в Ульяновской области

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-22T08:11:57+03:00

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Во вторник, 21 мая, на 792 км Куйбышевской железной дороге произошло ЧП. Там в районе станции Барыш в Ульяновской области сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, который направлялся в Октябрьск Самарской области.

- Все произошло в 12:45. С рельсов сошли с 36 по 43 вагон. Все цистерны были порожние. В результате случившегося никто не пострадал, но произошло повреждение железнодорожного полотна, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Известно, что для ликвидации последствий происшествия и восстановления движения на этом участке пути привлекались восстановительные поезда со станций Рузаевка и Сызрань. В Приволжском СУ на транспорте СК России уже возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, изучают техническую документацию, готовят несколько экспертиз и устанавливают размер ущерба. Только после завершения всех этих процедур будет озвучена причина происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/710259" frameborder="0"></iframe> 8 вагонов грузового поезда, направлявшегося в Октябрьск, сошли с рельсов в Ульяновской области.Видео: Приволжское СУ на транспорте СК России

ИСТОЧНИК KP.RU