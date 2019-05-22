В Самарской области обсудили, как обеспечить жителей качественной питьевой водой

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-22T09:38:25+03:00

В ближайшие несколько лет в регионе планируют построить и модернизировать десятки сетей водоснабжения и очистных сооружений

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Во вторник, 21 мая в Новокуйбвшевске прошло первое заседание общественного совета по экологической безопасности при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове. На нем обсуждались вопросы обеспечения жителей региона качественной питьевой водой и меры по реализации этих задач.

- Необходимо проверить состояние сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений. Надо внимательно посмотреть, какие поручения исполнены, а какие нет, и какие дополнительные усилия для этого нужны, и насколько четко сформированы региональные программы для реализации нацпроекта «Экология», — отметил глава региона.

В ходе заседания главы различных ведомств отчитались о том, какая работа по повышению качества питьевой воды уже проведена, какие еще шаги будут приняты в этом направлении, а также назвали населенные пункты, где требуется первоочередное вмешательство. По словам главы управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, вопросы, требующие скорейшего решения, стоят перед Чапаевском, Новокуйбышевском, Куйбышевском и Красноглинском районами Самары и некоторыми населенными пунктами Волжского и Ставропольского районов. В числе основных проблем: повышенное содержание железа, марганца, жесткости, сульфатов в подземных водах, высокий износ сетей водоснабжения, необходимость модернизации очистных сооружений и нестабильность качества воды в реках.

Как отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов, Самарская область участвует в 6 федеральных проектах: «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Оздоровление Волги», реализация которых поможет улучшить ситуацию с качеством воды. В рамках этих проектов в регионе планируется выполнить до 2024 года 81 мероприятие на общую сумму 46,5 млрд рублей.

Также чиновник отметил, что проект «Чистая вода» позволит повысить обеспеченность жителей региона чистой питьевой водой из систем центрального водоснабжения с 84,2% до 89,6%, в том числе горожан с 90% до 96%. Другой проект - «Оздоровление Волги» - позволит в 3 раза сократить долю загрязненных сточных вод. Для этого на 35 объектах будут проведены реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений. В этом году работы начнут в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистнево и Приволжье. Также будут ликвидированы две территории с различными отходами производства, которые несут угрозу Волге. В частности, будут проведены рекультивации площадки в 40 га в Рождествено, где незаконно размещались различные отходы, и территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске площадью 155 га.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков рассказал, что в рамках проекта «Чистая вода» будут построены три водопроводные сети. Причем две из них в Сергиевском районе: в селе Кандабулак работы завершаться уже в 2019 году, а в селе Калиновка в 2020 году.

Изменения ждут и Самару. Так, до 2024 года Самарские коммунальные системы планируют построить водовод в 25 квартале Куйбышевского района, а также от НФС-2 до НФС-3 и от НФС-2 до поселка Управленческий; реконструировать насосную станцию водозабора «Батайский» и системы водоснабжения, а также провести техническое перевооружение насосной станции в поселке Красная Глинка. Что касается Тольятти, то там планируется построить и модернизировать очистные сооружения на АВТОВАЗе, «КуйбышевАзоте» и «СИБУР-Тольятти».

ИСТОЧНИК KP.RU