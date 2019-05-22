2019-05-22T09:51:26+03:00
Происшествия

Стало плохо за рулем: в Похвистнево водитель Kia врезался в "Калину" и протаранил гараж

Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Похвистнево-ИнформФото: Похвистнево-Информ
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Утром в среду, 22 мая, в Похвистеново произошло серьезное ДТП. Там водитель Kia протаранил гараж, пишет Похвистнево-Информ.

По предварительным данным, иномарка принадлежит Похвистневской районной администрации. В пути следования водителю, который двигался по улице Суходольной, стало плохо, предположительно, произошел сердечный приступ, и он влетел в автомобиль "Лада Калина". После этого Kia снесла ограждение на улице Мира и протаранила гараж.

В результате случившегося обе машины получили существенные механические повреждения. Что касается водителя иномарки, то его госпитализировали в реанимацию Похвистневской центральной районной больницы.

Водителю иномарки стало плохо за рулем и он врезался в "Калину"

Водителю иномарки стало плохо за рулем и он врезался в "Калину"

ИСТОЧНИК KP.RU

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