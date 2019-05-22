2019-05-22T10:23:07+03:00
Общество

Жители Самары нашли следы мазута на городских пляжах

По словам горожан, темные полосы можно наблюдать в районе Полевой и на спуске у бассейна ЦСКА
Анастасия ФИЛАТОВА
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Черные полосы тянутся почти по всему берегу ВолгиЧерные полосы тянутся почти по всему берегу ВолгиФото: Twitter.com
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Жители Самары сообщают о новых следах мазута в непосредственной близости от реки Волги. Темные длинные полосы они обнаружили во вторник, 21 мая, на городских пляжах.

- Следы мазута появились на пляже у Полевой, на спуске у бассейна ЦСКА. По всему берегу от пляжа от Льва Толстого до речного вокзала тянется темная полоса. Это принесло тот мазут, что был слит у 5-й просеки? - обратились в Твиттере горожане к главе Самары Елене Лапушкиной и губернатору Дмитрию Азарову.

Самарцы нашли следы мазута на городских пляжах Фото: Twitter.com

Самарцы нашли следы мазута на городских пляжахФото: Twitter.com

Пока точных сведений о причинах происхождения этих следов мазута на городских пляжах нет. Известно, что информацию о случившемся направили в Росприроднадзор. Специалистам предстоит выяснить, как мазут попал на берег Волги.

Что касается трубы, через которую сливали мазут у НФС-1, то, как сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов, накануне ее промыли. Из нее вытекли остатки мазута, и чтобы они не распространились дальше по Волге, рабочие сделали заграждения. Весь мазут будет собран в ближайшее время.

Рабочие выставили заграждения для мазута у НФС-1 / Фото: Александр Кузнецов Фото: Twitter.com

Рабочие выставили заграждения для мазута у НФС-1 / Фото: Александр КузнецовФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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