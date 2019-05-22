В Самаре к военным с инспекцией приехал командующий ЦВО

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-22T10:55:17+03:00

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В Самару прибыл командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. Он проинспектирует 2-ю гвардейскую общевойсковую армию.

- В рамках поездки Александр Лапин проверит ход подготовки полигонов, вооружения и военной техники к учениям, которые стартуют 1 июня. Также он заслушает доклады о составе и положении частей армии, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Особое внимание командующий уделит организации управления подразделениями с полевых подвижных пунктов соединений армии и проверке их защищенности от средств беспилотной авиации и диверсионных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU