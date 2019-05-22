В Самаре к военным с инспекцией приехал командующий ЦВО
Александр Лапин проверит, как 2-я общевойсковая армия готовится к предстоящим учениям
Фото: пресс-служба ЦВО
Изменить размер текста:
В Самару прибыл командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. Он проинспектирует 2-ю гвардейскую общевойсковую армию.
- В рамках поездки Александр Лапин проверит ход подготовки полигонов, вооружения и военной техники к учениям, которые стартуют 1 июня. Также он заслушает доклады о составе и положении частей армии, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Особое внимание командующий уделит организации управления подразделениями с полевых подвижных пунктов соединений армии и проверке их защищенности от средств беспилотной авиации и диверсионных групп.
ИСТОЧНИК KP.RU