2019-05-22T10:55:17+03:00
Общество

В Самаре к военным с инспекцией приехал командующий ЦВО

Александр Лапин проверит, как 2-я общевойсковая армия готовится к предстоящим учениям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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В Самару прибыл командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. Он проинспектирует 2-ю гвардейскую общевойсковую армию.

- В рамках поездки Александр Лапин проверит ход подготовки полигонов, вооружения и военной техники к учениям, которые стартуют 1 июня. Также он заслушает доклады о составе и положении частей армии, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Особое внимание командующий уделит организации управления подразделениями с полевых подвижных пунктов соединений армии и проверке их защищенности от средств беспилотной авиации и диверсионных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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