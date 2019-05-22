Смартфон вместо репетитора: как лучше подготовиться к ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-22T11:10:32+03:00

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До начала экзаменационного марафона осталось совсем немного. В этот ответственный период важно эффективно использовать время, и мобильный интернет - один из надежных помощников при подготовке к ЕГЭ. Смартфон с необходимыми учебными приложениями всегда под рукой, а широкое покрытие сети 4G Билайн позволяет повторять формулы или смотреть видео уроки в любом удобном месте.

Для того, чтобы получить высокий балл на экзамене, в ответах потребуется использовать дополнительную информацию, и в этом интернет незаменим. И если у родителей выпускников в свое время основным источником информации были учебные пособия или конспекты, то с появлением глобальной сети доступны самые разные формы обучения: вебинары, видео уроки, онлайн тесты и много другое. Как считают педагоги, чем больше разных видов обучающих активностей, тем лучше усваивается материал. Кстати, сегодня многие из преподавателей ведут собственные видео блоги по предметам.

Психологи считают, что у тех выпускников, которые готовятся сами, а не с репетиторами (чаще всего такая помощь оправдана, если есть проблемы с пониманием определенного материала), гораздо лучше развиваются способности самостоятельно добывать знания, рационально распределяя свое время, а это пригодится в дальнейшей учебе в вузе.

Билайн

Еще одним важным элементом подготовки к ЕГЭ является обмен советами и полезными материалами в соцсетях. Это не только возможность снять психологическое напряжение в общении с «себе подобными». Например, в одной из самых популярных групп для подготовки к ЕГЭ (https://m.vk.com/ege100ballov) можно ежедневно получать подборки рисунков, схем и другие удачные формы визуализации для лучшего усвоения материала, а также рекомендации специалистов, например, по тайм-менеджменту в ходе экзамена. Полезные «шпаргалки» можно сохранить на смартфон и пользоваться, в том числе для повторения, в любое время и без привязки к компьютеру. Там же регулярно выкладываются ссылки на бесплатные видео уроки.

Анна Бондаренко, выпускница школы:

- Сейчас в интернете очень много полезных ресурсов, поэтому я нахожусь в онлайне примерно 40% от всего времени подготовки к экзаменам. Тренируюсь в английских словах, быстром счете или грамматике русского языка с помощью онлайн приложений в автобусе, на переменах или в свободное время. На смартфоне у меня установлены приложения «Незнайка» (6+), «Решу ЕГЭ» (6+), «Грамотей» (6+). Это помогает тратить время более эффективно.

Мария Сидоренко, студентка:

- В процессе подготовки к экзаменам я часто пользовалась мобильным интернетом, потому что это удобно. Когда готовилась в ЕГЭ по английскому, слушала в транспорте задания из части аудирования, проходила тесты. Так я не теряла время даже в пути. Интернет при подготовке к ЕГЭ, на мой взгляд, вполне может стать альтернативой занятий с репетитором. В сети большое количество онлайн тестов по всем предметам, куда входят вопросы прошлых лет или просто похожие на те, которые потом встретятся на экзамене. Решая их, можно неплохо «набить руку». Сразу видишь ошибки: если это, например, тест по русскому языку, то в конце показывается правильный ответ и даже правило по правописанию и пунктуации. Нырнув в интернет, можно больше почитать об этом правиле, отработать именно его и больше не совершать ошибку.

Психологи советуют чередовать подготовку по разным предметам (например, не сидеть весь день только над математикой) и, чтобы не наступило эмоциональное истощение, менять обстановку. Например, можно взять смартфон и отправиться в парк, чтобы посмотреть обучающий видеофильм. Считается, что хорошо визуализированная информация помогает лучше «уложить» в голове все прочитанное.

К тому же такие занятия на свежем воздухе легко совместить с прогулками, от которых многим выпускникам приходится отказываться из-за напряженного графика занятий. А для того, чтобы на смартфоне быстро загружался вебинар или опубликовался пост в соцсети, нужен непрерывный 4G интернет.

Билайн

Билайн на территории Самарской области за последний год провел масштабные работы на своей сети, что позволило увеличить долю базовых станций с поддержкой 4G на территории области почти до 75%. На всей сети оператора в Самаре была внедрена новая стратегия для распределения нагрузки, которая значительно повысила пользовательские скорости. На сегодняшний день средняя скорость 4G интернета на одного пользователя увеличена на 14% и позволяет комфортно смотреть видео, делиться в соцсетях с одноклассниками полезной информацией или постоянно оценивать свои знания с помощью обучающих интернет-ресурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU