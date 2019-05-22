Под Самарой откроют производство бумажных и картонных изделий
В Самарской области появится новое производство по изготовлению изделий из бумаги и картона. Оно разместится в индустриальном парке «Преображенка» в Волжском районе.
- Новым резидентом индустриального парка стала компания «ОКТАВАпринт». С ней было подписано инвестиционное соглашение, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Планируется, что новый резидент будет производить под Самарой сувениры и подарочные упаковки, а также выпускать бумажные и картонные изделия для различных сфер производства: в фармацевтике, пищевой промышленности и изготовлении канцелярских товаров. Предполагается, что это производство позволит создать 17 новых рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU