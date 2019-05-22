2019-05-22T11:26:03+03:00
Общество

Под Самарой откроют производство бумажных и картонных изделий

Там будут выпускать сувениры и продукцию для фармацевтики и пищевой промышленности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Производство изделий из бумаги и картона позволит создать 17 новых рабочих местПроизводство изделий из бумаги и картона позволит создать 17 новых рабочих мест
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В Самарской области появится новое производство по изготовлению изделий из бумаги и картона. Оно разместится в индустриальном парке «Преображенка» в Волжском районе.

- Новым резидентом индустриального парка стала компания «ОКТАВАпринт». С ней было подписано инвестиционное соглашение, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Планируется, что новый резидент будет производить под Самарой сувениры и подарочные упаковки, а также выпускать бумажные и картонные изделия для различных сфер производства: в фармацевтике, пищевой промышленности и изготовлении канцелярских товаров. Предполагается, что это производство позволит создать 17 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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