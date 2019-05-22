2019-05-22T11:44:57+03:00
Общество

Пятый сезон «Том Сойер Фест» в Самаре стартует с восстановления дома на Садовой

В этом здании будут созданы Этнографический музей и центр традиционных ремесел
Анастасия ФИЛАТОВА
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Волонтеры отреставрируют дом возле хоральной синагогиВолонтеры отреставрируют дом возле хоральной синагогиФото: Яндекс.Карты
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Во вторник, 21 мая, в Самаре состоялось открытие пятого сезона фестиваля восстановления старых домов - «Том Сойер Феста». К реставрационным работам волонтеры приступят уже сегодня, 22 мая.

- Первым объектом этого сезона станет дом № 47 на улице Садовой возле хоральной синагоги. Выбор пал именно на него, потому что на первом этаже группа энтузиастов собственными силами создает Этнографический музей и центр традиционных ремесел, - рассказали организаторы фестиваля.

Жителей Самары приглашают присоединится к «Том Сойер Фесту» и помочь в восстановлении старых домов. Работы будут проводиться со среды по пятницу с 16:00 до 21:00 и в субботу-воскресенье с 12:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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