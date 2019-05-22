В финале Кубка России по футболу на «Самара Арене» «Локомотив» сыграет в красной форме, «Урал» - в белой

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-22T11:57:31+03:00

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Стали известны формы, в которых сыграют финалисты Кубка России. Напомним, матч пройдет на «Самара Арене» сегодня, 22 мая, в 19:30 по местному времени (18:30 по московскому). «Локомотив» выйдет на игру в красном комплекте формы, «Урал» сыграет в белом. Информация появилась в официальных Твиттер-аккаунтах клубов.

Фото: ФК "Локомотив"

Фото: ФК "Урал"

Это второй финал между этими соперниками за последние три года. В позапрошлом году сильнее были «железнодорожники». В этом сезоне в полуфинале «Локомотив» одолел «Ростов», а «Урал» переиграл в двухматчевом противостоянии тульский «Арсенал».

«Комсомольская правда – Самара» будет вести прямую трансляцию финала Кубка России 2018/2019 со стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU