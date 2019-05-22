В Самаре осудили мужчину, который предлагал в интернете "купить" права за взятку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-22T12:02:09+03:00

Мужчина хотел передать взятку в 165 тысяч рублей от своего клиента сотруднику ГИБДД Фото: Архив "КП"

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Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, который предлагал в интернете свою помощь при получении водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В начале января мужчина разместил в сети объявление о том, что он может помочь в получении водительского удостоверения категории "В". В дальнейшем на него откликнулся гражданин, которому самарец пообещал помочь получить права без прохождения обучения, передав взятку сотруднику ГИБДД, - рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, сумма незаконного вознаграждения составила 165 тысяч рублей, часть из которых - 15 тысяч рублей - предназначалась посреднику. На суде самарец сознался в преступлении и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным по статье "Предложение посредничества во взяточничестве" и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU