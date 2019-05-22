Самарцев зовут посмотреть на недавно родившихся детенышей пони и ослика

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-22T12:48:18+03:00

Малыши появились на свет в апреле и уже активно познают мир

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В следующую среду, 29 мая, Самарский зоопарк впервые покажет детенышей пони и ослика, которые появились на свет в апреле. У пары осликов Мальвы и Зайца родился дымчато-серый детеныш, а у пары пони Матильды и Фунтика — угольно-черный.

- Для пары осликов это уже третий приплод, а для пары пони — второй. Сейчас жеребенок и ослик находятся вместе со своими мамами. Каждое утро они совершают совместные прогулки. В рацион малышей входят молоко, зеленая трава, овощи и овес, - рассказали представители зоопарка.

Жителей Самары предлагают прийти вместе со своими детьми 29 мая в 10:00 в зоопарк и познакомиться с его новыми питомцами. Посетителям расскажут об особенностях поведения этих животных, а для детей еще и проведут викторину.

ИСТОЧНИК KP.RU