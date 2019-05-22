2019-05-22T13:08:39+03:00
Общество

Самарцы могут прописаться по месту жительства и пребывания или сняться с регистрационного учета в отделениях МФЦ

Есть много плюсов, если проходить процедуру именно в многофункциональных центрах
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Сделать это можно в любом отделение многофункционального центра, независимо от того, где вы живете.Сделать это можно в любом отделение многофункционального центра, независимо от того, где вы живете.Фото: Архив "КП"
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Жители Самары могут прописаться (встать на регистрационный учет) по месту пребывания или жительства или, наоборот, сняться с учета в МФЦ. Сделать это можно в любом отделение многофункционального центра, независимо от того, где вы живете.

- Это бесплатная услуга, - рассказали в МФЦ Самары. – Но получить ее могут только граждане России, которым уже исполнилось 14 лет. Если ребенку еще нет 14, документы получить за него может родитель, в том числе приемный, или опекун.

У получения документов в МФЦ есть свои плюсы, уверяют сотрудники самарского многофункционального центра.

- Конечно, встать на регистрационный учет или сняться с него можно в подразделениях по вопросам миграции МВД или в паспортных столах, но плюс МФЦ – у нас почти нет очередей. Тем более, можно предварительно записаться на сайте МФЦ на любое удобное время. Кроме того, всегда есть портал gosuslugi.ru, где эту процедуру можно пройти очень быстро.

Перечень документов, а также более подробная информация о том, как встать на регистрационный учет или сняться с него, можно найти на сайте самарского МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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