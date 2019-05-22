В Самарской области выпускники будут сдавать ЕГЭ по испанскому и китайскому языкам

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-22T13:16:49+03:00

Всего в этом году в Самарской области будут сдавать ЕГЭ более 14 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Самаре выходит на финишную прямую подготовка к предстоящим экзаменам: ГИА и ЕГЭ. Основной период сдачи продлится с 27 мая по 13 июня, резервные дни — с 17 июня по 1 июля.

- В этом году сдавать ЕГЭ в Самарской области будут 14785 человек. В списке испытаний: 2 обязательных предмета (русский язык и математика) и еще 13 предметов по выбору. Были такие выпускники, которые выбрали сдачу экзамена по китайскому и испанскому языкам, - рассказала на пресс-конференции в правительстве Самарской области заместитель министра образования и науки Светлана Бакулина.

По ее словам, не все выпускники школ смогут сдать в этом году экзамены. Так, до ЕГЭ не был допущен 121 одиннадцатиклассник. Также Светлана Бакулина рассказала, что в период сдачи экзаменов будут работать 114 пунктов их проведения. Все аудитории будут с онлайн-трансляцией. На пунктах сдачи экзаменов будут работать 454 общественных наблюдателя. Всего же будут задействованы 8894 специалиста.

ИСТОЧНИК KP.RU