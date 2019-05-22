В Самарской области выпускники будут сдавать ЕГЭ по испанскому и китайскому языкам
В Самаре выходит на финишную прямую подготовка к предстоящим экзаменам: ГИА и ЕГЭ. Основной период сдачи продлится с 27 мая по 13 июня, резервные дни — с 17 июня по 1 июля.
- В этом году сдавать ЕГЭ в Самарской области будут 14785 человек. В списке испытаний: 2 обязательных предмета (русский язык и математика) и еще 13 предметов по выбору. Были такие выпускники, которые выбрали сдачу экзамена по китайскому и испанскому языкам, - рассказала на пресс-конференции в правительстве Самарской области заместитель министра образования и науки Светлана Бакулина.
По ее словам, не все выпускники школ смогут сдать в этом году экзамены. Так, до ЕГЭ не был допущен 121 одиннадцатиклассник. Также Светлана Бакулина рассказала, что в период сдачи экзаменов будут работать 114 пунктов их проведения. Все аудитории будут с онлайн-трансляцией. На пунктах сдачи экзаменов будут работать 454 общественных наблюдателя. Всего же будут задействованы 8894 специалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU