Самарские приставы пытаются пробудить в алиментщиках совесть с помощью священников

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-22T13:54:51+03:00

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В Самарской области приставы продолжают пытаться наставить должников по алиментам на пусть истинный. Они не только привлекают их к букве закона, но и стараются воззвать к совести. В этом им помогают священники.

- В 18-ти районах Самары и области приставы организовали встречи представителей духовенства с алиментщиками. Эти встречи направлены на то, чтобы пробудить в должниках сознание и совесть, чтобы они заботились о своих детях и участвовали в их воспитании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, подобные встречи священнослужителей разных концессий с должниками проходят регулярно. Они будут проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU