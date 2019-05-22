2019-05-22T13:54:51+03:00
Общество

Самарские приставы пытаются пробудить в алиментщиках совесть с помощью священников

Сотрудники службы организуют должникам профилактические встречи с представителями духовенства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области приставы продолжают пытаться наставить должников по алиментам на пусть истинный. Они не только привлекают их к букве закона, но и стараются воззвать к совести. В этом им помогают священники.

- В 18-ти районах Самары и области приставы организовали встречи представителей духовенства с алиментщиками. Эти встречи направлены на то, чтобы пробудить в должниках сознание и совесть, чтобы они заботились о своих детях и участвовали в их воспитании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, подобные встречи священнослужителей разных концессий с должниками проходят регулярно. Они будут проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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