В Самаре гендиректора предприятия уличили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-22T14:09:12+03:00

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В Самаре генеральный директор одного из ПАО стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, что повлекло причинение многомиллионного ущерба.

- По версии следствия, с 2007 по 2014 год подозреваемый заключил с ООО договор аренды нежилого помещения. При этом цена была указана значительно ниже рыночной. В итоге ПАО был причинен ущерб на сумму не менее 55 млн рублей, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» возбудил Советский межрайонный следственный отдел. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU