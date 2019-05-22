МТС и правительство Самарской области бесплатно обеспечат малоимущих граждан спутниковым телевещанием

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-22T14:12:29+03:00

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МТС заключил контракт с правительством Самарской области на предоставление льготных комплектов оборудования спутникового ТВ для лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения. Бесплатно стать абонентами «спутника» смогут 499 малоимущих семей из населенных пунктов Самарской области, оказавшихся вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания.

Чтобы получить бесплатный комплект спутникового ТВ МТС, гражданам, проживающим вне зоны цифрового эфирного вещания, необходимо обратиться в местную администрацию, предоставить документы, подтверждающие право на получение льготного комплекта, и оставить заявку на монтаж оборудования. После установки «тарелки» льготники получат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплексов, среди которых – Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Домашний», «Карусель», СТС и другие.

«МТС – единственный в России оператор, который предоставляет услуги вещания во всех средах. Принципом нашей работы всегда является качество, добросовестность и открытость. Мы ценим доверие, которое нам оказала администрация, выбрав поставщиком услуг спутникового вещания вне зоны наземного эфирного вещания. Мы уверены, что новые пользователи по достоинству оценят качество наших цифровых трансляций», - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Отключение аналогового телевещания в Самарской области произойдет 3 июня 2019 года. В результате без доступа к эфирному ТВ-сигналу останется ряд населенных пунктов в Красноярском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Похвистневском и других районах области. Полный перечень населенных пунктов, социально незащищенные жители которых имеют право на бесплатный комплект СТВ, можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU