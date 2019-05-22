Работает тяжелая техника: в Самаре стартовала реконструкция бульвара Металлургов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-22T14:35:16+03:00

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В Кировском районе Самары стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Комфортная городская среда». Недавно рабочие приступили к реконструкции бульвара Металлургов и площади Мочалова. Об этом в Твиттере сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

- На бульваре Металлургов выставлены сигнальные ограждения и предупреждающие знаки. Сейчас там работает тяжелая техника. Она снимает старый асфальт с двух сторон бульвара, - рассказали в районной администрации.

Напомним, что по проекту благоустройства на бульваре Металлургов установят лавочки и новые урны, также разобьют клумбы и выложат пешеходные дорожки плиткой. Кроме того, оттуда уберут все незаконные торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU