Главную роль в новом молодежном сериале «Все по-честному» сыграла школа №7 в районе «Кошелев-проект»
Вышла уже вторая серия сериала
«Все по-честному» - сериал про школьную жизнь.
Изменить размер текста:
Вышла вторая серия самарского молодежного сериала «Все по-честному». Главное место действия, где развиваются все основные события сериала – школа №7 в районе «Кошелев».
- Съемки велись в школьных классах, спортзалах и других локациях в районе «Кошелев», - уточнили создатели сериала.
Сериал выходит четыре раза в неделю – с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Россия 24». Сразу после выхода в эфир новая серия появятся на Ютубе. Первую и вторую серии уже можно посмотреть там.
Напомним, «Все по-честному» - сериал про школьную жизнь. Его создатели уверяют – в нем каждый сможет найти героя по душе.
ИСТОЧНИК KP.RU