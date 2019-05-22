Главную роль в новом молодежном сериале «Все по-честному» сыграла школа №7 в районе «Кошелев-проект»

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-22T14:39:57+03:00

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Вышла вторая серия самарского молодежного сериала «Все по-честному». Главное место действия, где развиваются все основные события сериала – школа №7 в районе «Кошелев».

- Съемки велись в школьных классах, спортзалах и других локациях в районе «Кошелев», - уточнили создатели сериала.

Сериал выходит четыре раза в неделю – с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Россия 24». Сразу после выхода в эфир новая серия появятся на Ютубе. Первую и вторую серии уже можно посмотреть там.

Напомним, «Все по-честному» - сериал про школьную жизнь. Его создатели уверяют – в нем каждый сможет найти героя по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU