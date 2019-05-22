В Самарской области готовятся к расселению жильцов ветхих и аварийных домов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-22T15:24:54+03:00

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21 мая в Самаре прошло заседание комитета Самарской губдумы по строительству. Основной темой стало переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Чиновники планируют собрать пожелания жителей и проинформировать их.

- При переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда нужно учитывать формирование комплексных площадок для переселения. Это позволит полностью расселить квартал, сформировать свободный земельный участок и выставить его на аукцион. Инвесторы смогут вложить средства в застройку этого участка, а муниципалитет - направить деньги на расселение. Тем самым будет запущен механизм комплексного переселения и возвращения бюджетных средств. Тогда это комплексный подход, а не разрозненный, когда власть, жители и город существуют отдельно,- уверен председатель комитета Владимир Кошелев.

В финале заседания депутаты одобрили план работы комитета Самарской губернской думы по строительству на второе полугодие 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU