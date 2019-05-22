МЧС предупреждает самарцев о грозе и сильном ветре до 18 м/с

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-22T16:31:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в ближайшее несколько часов начнет портиться погода. В регион нагрянут дождь, гроза и сильный ветер.

- С 19 часов среды, 22 мая, до 19 часов четверга, 23 мая, в Самарской области ожидаются кратковременный дождь и гроза, при которой порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °С, а днем +21...+26 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с приближающейся непогодой ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей по возможности ограничить выход из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять около стен домов, остановочных павильонов, недостроев, рекламных щитов, а также под деревьями и ЛЭП. Водителям сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или не парковать их возле деревьев. Тем автомобилистам, которых непогода застанет за рулем, рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экологическая катастрофа? Синоптики и экологи о том, чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU