Самарцы показали в Ангарске новаторские разработки

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-22T17:51:21+03:00

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Компания «Роснефть» продолжает привлекать молодежь к решению производственных вопросов. Научно-технические разработки, направленные на повышение производственной эффективности, промышленной безопасности, экологичность производства и другие приоритетные направления деятельности представили в очередной раз молодые специалисты дочерних предприятий Компании.

Молодежь от нефтепереработки собралась в Ангарске – делегаты от 19 НПЗ, в том числе 15 сотрудников КНПЗ, привезли на суд жюри 171 проект. Судейская коллегия высоко оценила работы самарцев. Проект оператора установки каталитического крекинга цеха №4 АО «КНПЗ» Михаила Абрамова отмечен дипломом в номинации «За практическую значимость»: новое технологическое решение получения пропилена высшего сорта, по мнению экспертов, будет востребовано не только на родном заводе, но и на других предприятиях Компании.

Дипломов второй степени удостоены работы оператора товарного цеха №10 Руслана Якупова, инженера отдела автоматизации и метрологии Ирины Швайковой, лаборанта исследовательской лаборатории Яны Вахрушевойи оператора товарного цеха №10 Прохора Типикина. Осенью победители отправятся на Межрегиональную научно-техническую конференцию в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU