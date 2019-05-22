2019-05-22T19:44:37+03:00
Спорт

Самарский космонавт Олег Кононенко с МКС дал старт финальному матчу Кубка России

Встреча между «Локомотивом» и «Уралом» проходит в Самаре
Евгения ВАСИНА
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Следите за игрой на нашем сайтеСледите за игрой на нашем сайтеФото: с сайта ФК "Локомотив" (Москва).
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В среду, 22 мая на стадионе «Самара Арена» проходит финальный матч Кубка России по футболу. За победу сражаются «Локомотив» и «Урал». На игре присутствуют около 40 тысяч болельщиков. Приятным сюрпризом для них стал космический «привет», который переда самарский космонавт Олег Кононенко. Он сейчас находится на «Международной космической станции». Покоритель космоса по видеосвязи дал старт финальному матчу Кубка России

- Пусть этот финал будет самым космическим, — сказал Кононенко и начал обратный отсчет перед началом игры.

Кстати, корреспонденты КП-Самара ведут текстовую трансляцию встречи. Читайте ее здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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