Самарцев приглашают обсудить цифровое будущие Самары и информационную безопасность
30 мая в Самарском государственном университете путей сообщения состоится одно из важнейших научных событий года - вторая международная научно-практическая конференция, которая откроет цифровое будущее Самары. О ее целях и задачах в пресс-центре "Комсомольской правды" рассказал ректор университета путей сообщения Иван Андрончев.
- На конференции мы будем рассматривать вопросы цифровых технологий в городе, рассмотрим возможности международного сотрудничества. У нас уже есть сотрудничество с четырьмя большими мегаполисами. Третье направление - это технические и технологические решения. Наша задача сделать оценку и рассмотреть приложения к условиям Самары, к ее структуре, местности, погодным условиям. Последний раздел связан, конечно, с информационной безопасностью, - рассказал Иван Андрончев.
Конференция "Самара цифровая" начнется 30 мая в 11 часов. Ее итогом станет резолюция, в которой будут отражены самые актуальные и интересные предложения о внедрении цифровых технологий в жизнь самарцев. Посетить конференцию смогут все желающие, при себе нужно иметь удостоверение личности.
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ИСТОЧНИК KP.RU