Во время финального матча Кубка России фанат «Локомотива» сделал девушке предложение
22 мая на стадионе «Самара Арена» проходит финальный матч Кубка России по футболу. За победу сражаются «Локомотив» и «Урал». Романтике футбольному поединку добавил болельщик ФК «Локомотив». Как сообщил корреспондент КП-Самара, в перерыве между таймами камера любви выловила пару: парень, фанат «Локомотива» и его спутница. Неожиданно мужчина встал с места и сделал предложение своей девушке. Она немного засмущалась, но предложение приняла. Публика аплодировала!
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ИСТОЧНИК KP.RU