Эскиз оказался пророческим: самарец в прямом эфире выгравировал на Кубке России название команды-победителя
22 мая на стадионе «Самара Арена» состоялся финальный матч Кубке России по футболу. На поле встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Обладателем Кубка стали москвичи. Кубок страны Локомотиву принес Дмитрий Баринов. Именно он забил единственный гол встречи.
Гравировка Кубка России по футболу.
Гравировку с названием клуба-победителя на кубке прямо на стадионе под прицелом телекамер дела декан факультета машиностроения Самарского политеха Константин Никитин. Примечательно, что перед матчем самарец сделал на бумаге эскиз надписи. И выбрал он команду «Локомотив». В итоге надпись оказалась пророческой.
Фото: Ольга Наумова
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ИСТОЧНИК KP.RU