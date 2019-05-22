2019-05-22T22:23:12+03:00
Общество

Эскиз оказался пророческим: самарец в прямом эфире выгравировал на Кубке России название команды-победителя

Напомним, кубок завоевал «Локомотив»
Евгения ВАСИНА
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Фото: Ольга НаумоваФото: Ольга Наумова
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22 мая на стадионе «Самара Арена» состоялся финальный матч Кубке России по футболу. На поле встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Обладателем Кубка стали москвичи. Кубок страны Локомотиву принес Дмитрий Баринов. Именно он забил единственный гол встречи.

Гравировка Кубка России по футболу.

Гравировку с названием клуба-победителя на кубке прямо на стадионе под прицелом телекамер дела декан факультета машиностроения Самарского политеха Константин Никитин. Примечательно, что перед матчем самарец сделал на бумаге эскиз надписи. И выбрал он команду «Локомотив». В итоге надпись оказалась пророческой.

Фото: Ольга Наумова

Фото: Ольга Наумова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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