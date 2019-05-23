Президент РФС Александр Дюков: «Самара прекрасно справилась с проведением финала Кубка России и подтвердила, что в регионах мы можем проводить матчи сборной»
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал то, как Самара справилась с проведением финала Кубка России по футболу.
- Самара прекрасно справилась с проведением финала. Я хотел бы поблагодарить руководство региона и лично губернатора Дмитрия Азарова за помощь и поддержку. Когда мы говорим о финале, это не только проведение матча и полные трибуны – к финалу была подготовлена очень насыщенная и интересная программа. Она состоялась из разных мероприятий, которые, безусловно, понравились как болельщикам, так и жителям Самары, - сказал Дюков в эфире «Матч ТВ».
Также президент РФС подчеркнул, что они и дальше будет стараться делать так, чтобы каждый финал Кубка России был еще более интересным.
Кроме того, Александр Дюков заявил, что Самара в очередной раз подтвердила, что регионы могут проводить и матчи сборной.
- Регионы готовы принимать матчи самого высокого уровня. Конечно, эту практику мы будем продолжать, - сказал президент РФС.
Напомним, в финале Кубка России по футболу сезона 2018/2019, который прошел 22 мая на «Самара Арене», «Локомотив» обыграл «Урал» 1:0.
ИСТОЧНИК KP.RU