2019-05-23T10:10:40+03:00
Общество

В Самаре приставы отправили в утиль игровые автоматы из баров Красноглинского района

Аппараты в питейных заведениях установил местный житель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самаре желание местного жителя обогатиться с помощью игровых автоматов привело его на скамью подсудимых. Мужчина приобрел 2 аппарата в начале прошлого года и установил их в барах Красноглинского района. За время их работы он успел заработать 19 тысяч рублей.

- Суд признал самарца виновным в незаконной организации и проведении азартных игр и назначил ему штрафы в 10 тысяч рублей по каждому эпизоду, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Что касается игровых автоматов, то приставы отправили на утилизацию. Уничтожением аппаратов займутся работники службы управления Росимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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