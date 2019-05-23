В Самаре приставы отправили в утиль игровые автоматы из баров Красноглинского района
Аппараты в питейных заведениях установил местный житель
Фото: УФССП по Самарской области
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В Самаре желание местного жителя обогатиться с помощью игровых автоматов привело его на скамью подсудимых. Мужчина приобрел 2 аппарата в начале прошлого года и установил их в барах Красноглинского района. За время их работы он успел заработать 19 тысяч рублей.
- Суд признал самарца виновным в незаконной организации и проведении азартных игр и назначил ему штрафы в 10 тысяч рублей по каждому эпизоду, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Что касается игровых автоматов, то приставы отправили на утилизацию. Уничтожением аппаратов займутся работники службы управления Росимущества.
ИСТОЧНИК KP.RU