Жителей Тольятти на улицах стали атаковать агрессивные вороны
В Тольятти участились случаи нападения воронов на людей. Жалобы на агрессивных птиц от жителей города поступают в службы спасения едва ли не каждый день. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
- Вороны ведут себя агрессивно из-за того, что птенцы сейчас становятся на крыло и частенько оказываются на земле. Они стремятся защитить своих детенышей, поэтому могут причинить людям серьезные травмы, - отметил главный спасатель Автограда.
Спасатели просят всех, кто стал свидетелем нападений воронов, сообщать об этом по телефонам: 01, 112 или 200-911. Как отмечает Андрей Дербенев, птиц будут отлавливать, а затем выпускать их в безопасных местах.
К слову, на днях сотрудники Центра гражданской защиты уже пытались изловить опасных птиц, но это оказалось не так просто сделать. Спасателям пришлось прилично побегать и полазить по кустам, чтобы поймать агрессивных воронов.
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В Тольятти спасатели пытаются изловить агрессивных воронов.
ИСТОЧНИК KP.RU