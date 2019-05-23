2019-05-23T13:01:47+03:00
Общество

Жителей Тольятти на улицах стали атаковать агрессивные вороны

Нападения птиц происходят практические ежедневно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спасателям приходится ловить агрессивных птиц едва ли не каждый деньСпасателям приходится ловить агрессивных птиц едва ли не каждый деньФото: Скриншот с видео
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В Тольятти участились случаи нападения воронов на людей. Жалобы на агрессивных птиц от жителей города поступают в службы спасения едва ли не каждый день. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

- Вороны ведут себя агрессивно из-за того, что птенцы сейчас становятся на крыло и частенько оказываются на земле. Они стремятся защитить своих детенышей, поэтому могут причинить людям серьезные травмы, - отметил главный спасатель Автограда.

Спасатели просят всех, кто стал свидетелем нападений воронов, сообщать об этом по телефонам: 01, 112 или 200-911. Как отмечает Андрей Дербенев, птиц будут отлавливать, а затем выпускать их в безопасных местах.

К слову, на днях сотрудники Центра гражданской защиты уже пытались изловить опасных птиц, но это оказалось не так просто сделать. Спасателям пришлось прилично побегать и полазить по кустам, чтобы поймать агрессивных воронов.

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В Тольятти спасатели пытаются изловить агрессивных воронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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