2019-05-23T13:04:06+03:00
Общество

«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник Молока»

Он состоится в День защиты детей, 1 июня, в парке им. Гагарина
Полина ВЕТРОВА
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Мальчишки и девчонки, а также их родители! По доброй традиции 1 июня в парке имени Юрия Гагарина состоится грандиозный веселый семейный праздник, посвященный Дню молока.

Вас ждут увлекательные мастер-классы, вкусные дегустации, конкурсы и викторины, зажигательные выступления вокальных и танцевальных коллективов. И еще много сюрпризов и подарков.

Начало праздника в 12.00 на Главной сцене (со стороны Московского шоссе).

Приходите, будет интересно!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРАЗДНИКА:

Партнеры праздника:

ИСТОЧНИК KP.RU

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