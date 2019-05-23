2019-05-23T10:52:06+03:00
Происшествия

Находившийся в федеральном розыске житель Подмосковья попался на дебоше в тольяттинской гостинице

Мужчину искали брянские полицейские как подозреваемого, скрывшегося от дознания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правонарушителя задержали росгвардейцы, которые приехали на вызов в гостиницуПравонарушителя задержали росгвардейцы, которые приехали на вызов в гостиницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти росгвардейцы поймали жителя Подмосковья, который находился в федеральном розыске. Его разыскивали полицейские Брянской области как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания. Попался мужчина случайно — его подвело вызывающее поведение в одной из гостиниц Автограда.

- Житель Подмосковья, находясь в гостинице на улице 70 лет Октября, вел себя вызывающе и приставал к другим посетителям, поэтому администратор заведения вызвал стражей порядка, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время мужчину передадут инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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