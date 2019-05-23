Находившийся в федеральном розыске житель Подмосковья попался на дебоше в тольяттинской гостинице
В Тольятти росгвардейцы поймали жителя Подмосковья, который находился в федеральном розыске. Его разыскивали полицейские Брянской области как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания. Попался мужчина случайно — его подвело вызывающее поведение в одной из гостиниц Автограда.
- Житель Подмосковья, находясь в гостинице на улице 70 лет Октября, вел себя вызывающе и приставал к другим посетителям, поэтому администратор заведения вызвал стражей порядка, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время мужчину передадут инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU